La Flotilla | Siamo a 130 miglia nautiche da Gaza gli israeliani sono arrivati ancora non ci hanno abbordato Ma c' è tensione

Xml2.corriere.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I battelli d'assalto israeliani hanno circondato alcune delle barche della Flotilla e avviato attività di disturbo delle comunicazioni, senza per adesso altri interventi. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

