La Flotilla | Siamo a 130 miglia nautiche da Gaza gli israeliani sono arrivati ancora non ci hanno abbordato Ma c' è tensione
I battelli d'assalto israeliani hanno circondato alcune delle barche della Flotilla e avviato attività di disturbo delle comunicazioni, senza per adesso altri interventi. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Flotilla, il leader dell’ala dura: siamo uniti. “Le piazze italiane ci sostengono”
Flotilla: “L’operazione israeliana contro le nostre barche è iniziata. Siamo in stato di massima allerta” – Diretta
Flotilla: “Le forze israeliane si avvicinano alle nostre barche. Siamo in stato di massima allerta” – DIRETTA
Flotilla: "Siamo entrati nella zona ad alto rischio, allerta droni". La fregata Alpino dirama l'ultimo alert e si ferma. #ANSA - X Vai su X
Flotilla, la portavoce: "La missione va avanti, noi siamo nella totale legalità" - facebook.com Vai su Facebook
Flotilla: «Siamo a meno di 130 miglia nautiche da Gaza, ci prepariamo a venire intercettati da navi israeliane». Sale la tensione - Poi se succede il miracolo, arriveremo domani pomeriggio più o meno». Secondo leggo.it
Flotilla in zona ad alto rischio: “Nella notte avvicinati da navi non identificate” - (Adnkronos) – La Global Sumud Flotilla è ormai in una zona ad alto rischio. Si legge su ilnapolionline.com