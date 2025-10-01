La flotilla si avvicina alle acque di Gaza | Siamo a 120 miglia dalla costa
" Siamo a 120-130 miglia dalla costa di Gaza. Al momento non abbiamo avuto segnali di alt da Israele ma siamo in allerta permanente ". Lo dice il deputato del Pd Arturo Scotto, a bordo di una delle imbarcazioni che fanno parte della missione denominata flotilla e diretta a Gaza. Le circa 50 imbarcazioni stanno entrando nel limite delle 120 miglia nautiche, ovvero il raggio entro cui solitamente intervengono le navi della marina militare israeliana. "Stanotte, intorno alle 2, siamo entrati nella cosiddetta fascia critica, la zona rossa. La nave Alpino si è fermata dando un'allerta e chiedendo a chi volesse eventualmente salire a bordo di farlo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
In questa notizia si parla di: flotilla - avvicina
Gaza, la nave di Freedom Flotilla si avvicina alla costa: “La marina di Israele è diretta verso di noi per fermarci”
Flotilla si avvicina a Gaza, cresce l'allerta per un "attacco micidiale" e Crosetto mette in guardia: "Rischi elevatissimi"
La Flotilla si avvicina a Gaza: i timori del governo Meloni e il rischio di un incidente con Israele
Anche il governo spagnolo ha detto alla Flotilla di non avvicinarsi troppo alle coste di Gaza - X Vai su X
USB Logistica. . Livorno: la Zim Virginia è appena entrata in porto. Non un chiodo per Israele: in banchina un carico sospetto. Pronti allo sciopero generale in caso di attacco alla #globalsumudflotilla Mentre la Flotilla si avvicina a #Gaza sotto costante minacci - facebook.com Vai su Facebook
La flotilla si avvicina alle acque di Gaza: "Siamo a 120 miglia dalla costa" - Nella notte alcune imbarcazioni non identificate si sarebbero avvicinate alle navi degli attivisti. Segnala ilfoglio.it
Fibrillazione a Roma mentre la Flotilla si avvicina a Gaza. Video: studenti del Cavour al Colosseo - Studenti, operatori sanitari, movimenti femministi: tutti si preparano a rispondere allo stop alla iniziativa di fronte a Gaza ... Da rainews.it