La flotilla si avvicina alle acque di Gaza | Siamo a 120 miglia dalla costa

Ilfoglio.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

" Siamo a 120-130 miglia dalla costa di Gaza. Al momento non abbiamo avuto segnali di alt da Israele ma siamo in allerta permanente ". Lo dice il deputato del Pd Arturo Scotto, a bordo di una delle imbarcazioni che fanno parte della missione denominata flotilla e diretta a Gaza. Le circa 50 imbarcazioni stanno entrando nel limite delle 120 miglia nautiche, ovvero il raggio entro cui solitamente intervengono le navi della marina militare israeliana. "Stanotte, intorno alle 2, siamo entrati nella cosiddetta fascia critica, la zona rossa. La nave Alpino si è fermata dando un'allerta e chiedendo a chi volesse eventualmente salire a bordo di farlo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

