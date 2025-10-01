La Flotilla si avvicina a Gaza ma lancia l' allarme | Decine di barche davanti a noi è arrivato l' alt da Israele Iniziato l' abbordaggio
Decine di barche non identificate sono state avvistate dai militanti a bordo della missione Flotilla, ormai a meno di 75 miglia dalle coste di Gaza. «Stiamo affrontando quello che sembra un blocco militare con decine di barche presumibilmente israeliane a 4 miglia esattamente davanti a noi. Non si sono ancora identificate», riferiscono dalle imbarcazioni secondo quanto riportato dai canali social. 🔗 Leggi su Feedpress.me
