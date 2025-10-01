La Flotilla si avvicina a Gaza la Marina israeliana pronta a intervenire Meloni | Insist

AGI - Le barche della Flotilla sono ormai a meno di cento miglia nautiche da Gaz a, e hanno superato il punto in cui la precedente spedizione della Madleen, a giugno, era stata intercettata dalla marina israeliana, che è quindi pronta ad intervenire.Gli attivisti della Global Movement ribadiscono: "Rimaniamo ancora più vicini alla Global Sumud Flotilla a supporto della popolazione palestinese. Teniamo alta l'attenzione. Se toccano la Flotilla blocchiamo tutto" "Insistere in questa fase è irresponsabile". Cosi la preidente del Consiglio, Giorgia Meloni si rivolge agli attivisti della missione umanitaria rinnovando l'invito a fermarsi e ricordando l'appello del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. 🔗 Leggi su Agi.it

