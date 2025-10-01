La Flotilla sfida Israele | Siamo a 145 miglia da Gaza le Idf si avvicinano
La rotta della Global Sumud Flotilla verso Gaza entra in una fase di forte tensione. Nella notte la nave Alpino della Marina italiana ha annunciato che non oltrepasserà le 150 miglia nautiche, offrendo assistenza a eventuali trasferimenti. Intanto le imbarcazioni della Flotilla hanno comunicato di trovarsi a meno di 145 miglia dalla Striscia, decise a proseguire nonostante le minacce israeliane. A bordo, l’eurodeputata Benedetta Scuderi parla di movimenti dell’esercito israeliano e di possibili imminenti abbordaggi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
