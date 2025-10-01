La Flotilla | Noi a 90 miglia da Gaza mai nessuno così vicino  Israele | Consegnate gli aiuti Meloni | Insistere è irresponsabile  

Xml2.corriere.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Battelli d'assalto hanno circondato alcune barche della Flotilla e avviato attività di disturbo delle comunicazioni, senza per adesso altri interventi. Landini: «Sciopero generale se toccheranno la Flotilla». Salvini: «Non lo tollereremo» . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

la flotilla noi a 90 miglia da gaza mai nessuno cos236 vicino 160israele consegnate gli aiuti meloni insistere 232 irresponsabile 160

© Xml2.corriere.it - La Flotilla: "Noi a 90 miglia da Gaza, mai nessuno così vicino". Israele: "Consegnate gli aiuti". Meloni: "Insistere è irresponsabile" 

In questa notizia si parla di: flotilla - miglia

Global Sumud Flotilla, colpita altra nave da presunto drone a 20 miglia dal porto Sidi Bou Said, Tunisia: "Non siamo stati noi" - VIDEO

Global Sumud Flotilla denuncia: "Multipli droni non identificati avvistati a 200 miglia da Porto Palo", Delia: "Ci hanno seguito" - VIDEO

Flotilla, delegazione italiana rifiuta la deviazione aiuti a Cipro. I delegati: «Israele non ci fermerà». Crosetto: «450 miglia da punto pericoloso, non garantiremo sicurezza»

flotilla 90 miglia gazaLa Flotilla a 130 miglia da Gaza, Meloni: 'Insistere in questa fase è irresponsabile' - LIVE - Italia e Grecia: 'Israele garantisca sicurezza delle imbarcazioni'. Lo riporta ansa.it

flotilla 90 miglia gazaIsraele, Flotilla verso Gaza: attacco imminente. Meloni: irresponsabile insistere. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Israele, Flotilla verso Gaza: attacco imminente. Riporta tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Flotilla 90 Miglia Gaza