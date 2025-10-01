La Flotilla | Noi a 90 miglia da Gaza attacco  imminente  Israele | Non è tardi consegnate gli aiuti Meloni | Insistere è irresponsabile  

Battelli d'assalto hanno circondato alcune barche della Flotilla e avviato attività di disturbo delle comunicazioni, senza per adesso altri interventi. Landini: «Sciopero generale se toccheranno la Flotilla». Salvini: «Non lo tollereremo» . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

La Flotilla: "Noi a 90 miglia da Gaza, attacco  imminente". Israele: "Non è tardi, consegnate gli aiuti". Meloni: "Insistere è irresponsabile" 

Global Sumud Flotilla, colpita altra nave da presunto drone a 20 miglia dal porto Sidi Bou Said, Tunisia: "Non siamo stati noi" - VIDEO

Global Sumud Flotilla denuncia: "Multipli droni non identificati avvistati a 200 miglia da Porto Palo", Delia: "Ci hanno seguito" - VIDEO

Flotilla, delegazione italiana rifiuta la deviazione aiuti a Cipro. I delegati: «Israele non ci fermerà». Crosetto: «450 miglia da punto pericoloso, non garantiremo sicurezza»

flotilla 90 miglia gazaFlotilla a 90 miglia da Gaza, 'mai missione così vicina' - Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro! Si legge su giornaledibrescia.it

flotilla 90 miglia gazaFlotilla, le notizie in diretta: “Siamo a meno di 100 miglia da Gaza, si vedono navi israeliane”, Meloni: “Irresponsabile insistere” - Le ultime notizie sulla guerra di Israele a Gaza e sul viaggio della Global Sumud Flotilla verso la Striscia: le barche della missione umanitaria sono ... Lo riporta fanpage.it

