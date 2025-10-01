La Flotilla | Noi a 85 miglia da Gaza mai nessuno così vicino Israele | Consegnate gli aiuti Meloni | Insistere è irresponsabile

Battelli d'assalto hanno circondato alcune barche della Flotilla e avviato attività di disturbo delle comunicazioni, senza per adesso altri interventi. Landini: «Sciopero generale se toccheranno la Flotilla». Salvini: «Non lo tollereremo» . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - La Flotilla: "Noi a 85 miglia da Gaza, mai nessuno così vicino". Israele: "Consegnate gli aiuti". Meloni: "Insistere è irresponsabile"

Global Sumud Flotilla, colpita altra nave da presunto drone a 20 miglia dal porto Sidi Bou Said, Tunisia: "Non siamo stati noi" - VIDEO

Global Sumud Flotilla denuncia: "Multipli droni non identificati avvistati a 200 miglia da Porto Palo", Delia: "Ci hanno seguito" - VIDEO

Flotilla, delegazione italiana rifiuta la deviazione aiuti a Cipro. I delegati: «Israele non ci fermerà». Crosetto: «450 miglia da punto pericoloso, non garantiremo sicurezza»

Global Sumud Flotilla "verrebbe accerchiata in acque internazionali". Albanese (Nazioni Unite): "120 miglia nautiche e linea immaginaria inventata da Israele" #ANSA - X Vai su X

LIVE | Flotilla nella zona a rischio, 'meno di 130 miglia da Gaza' #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Flotilla a 100 miglia da Gaza, le notizie in diretta: Botta e risposta Meloni-attivisti: “Irresponsabili”. Delia: “Possibile Israele ci fermi già oggi” - Le ultime notizie sulla guerra di Israele a Gaza e sul viaggio della Global Sumud Flotilla verso la Striscia: le barche della missione umanitaria sono ... Riporta fanpage.it

Flotilla nella zona a rischio, 'meno di 130 miglia da Gaza' - Scuderi: 'Abbiamo visto l'esercito israeliano che sta arrivando e ci stiamo mettendo in posizione'. Scrive ansa.it