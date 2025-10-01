La Flotilla | Noi a 100 miglia da Gaza attacco  imminente  Israele | Non è tardi consegnate gli aiuti Meloni | Insistere è irresponsabile  

Battelli d'assalto hanno circondato alcune barche della Flotilla e avviato attività di disturbo delle comunicazioni, senza per adesso altri interventi. L'appello di Italia e Grecia a Israele: «Garantire sicurezza e incolumità agli attivisti». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

