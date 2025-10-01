La Flotilla | Noi a 100 miglia da Gaza attacco imminente Israele | Non è tardi consegnate gli aiuti Meloni | Insistere è irresponsabile
Battelli d'assalto hanno circondato alcune barche della Flotilla e avviato attività di disturbo delle comunicazioni, senza per adesso altri interventi. L'appello di Italia e Grecia a Israele: «Garantire sicurezza e incolumità agli attivisti». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Global Sumud Flotilla, colpita altra nave da presunto drone a 20 miglia dal porto Sidi Bou Said, Tunisia: "Non siamo stati noi" - VIDEO
Global Sumud Flotilla denuncia: "Multipli droni non identificati avvistati a 200 miglia da Porto Palo", Delia: "Ci hanno seguito" - VIDEO
Flotilla, delegazione italiana rifiuta la deviazione aiuti a Cipro. I delegati: «Israele non ci fermerà». Crosetto: «450 miglia da punto pericoloso, non garantiremo sicurezza»
#tagada Benedetta Scuderi (Avs) a bordo della Flotilla: “La nave militare ci ha lasciato a 150 miglia da Gaza. Non vogliamo nessuna escalation. Se ci saranno intercettazioni da parte di Israele noi non ci opporremo” - X Vai su X
LIVE | Flotilla nella zona a rischio, 'meno di 130 miglia da Gaza' #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Flotilla, le notizie in diretta: “Siamo a circa 100 miglia da Gaza, si vedono navi israeliane”, Meloni: “Irresponsabile insistere” - Le ultime notizie sulla guerra di Israele a Gaza e sul viaggio della Global Sumud Flotilla verso la Striscia: le barche della missione umanitaria sono ... Lo riporta fanpage.it
Flotilla, per la stampa israeliana Tel Aviv prepara una “intercettazione complessa”: “Non è la Mavi Marmara, ma non si sa mai” - La Marina israeliana in massima allerta per fermare le 47 imbarcazioni dirette a Gaza. ilfattoquotidiano.it scrive