La Flotilla naviga nella zona di rischio | Costretti a una brusca manovra per evitare una
AGI - La Global Sumud Flotilla diretta a Gaza nella notte è stata "aggressivamente circondata" da una nave da guerra israeliana e il capitano di una delle imbarcazioni in testa è stato costretto a "una brusca manovra per evitare una collisione frontale": lo riferisce la stessa Gsf in una nota. "Navi da guerra israeliane hanno intrapreso manovre pericolose e intimidatorie contro le navi Alma e Sirius della flottiglia", ha fatto sapere la Flotilla, "le navi da guerra hanno disattivato le comunicazioni, hanno aggirato aggressivamente imbarcazioni civili e hanno costretto i capitani a brusche manovre evasive per evitare la collisione.
La Global Sumud Flotilla naviga verso Catania, Mannino (Cgil): "Grande sostegno popolare"
Flotilla, slitta ancora la partenza. “Aspettiamo le altre delegazioni, verso Gaza si naviga insieme”
La Flotilla naviga verso Gaza, Israele avverte: «Sono al servizio di Hamas, è una provocazione». Oggi Crosetto incontra una delegazione
Illegale è il blocco israeliano non la Flotilla 1) Le acque di Gaza non sono israeliane ma palestinesi 2) Dopo le 12 miglia in ogni caso la navigazione è libera 3) il blocco degli aiuti ai civili è illegale secondo le convenzioni Onu 4)il governo Meloni, come pure q
Local Team. . LIVE La Global Sumud Flotilla in navigazione verso Gaza. Le immagini in diretta dalle barche (no audio)
Flotilla nella zona a rischio, scatta l'allarme: "Danneggiati sistemi di comunicazione" - Blocco navale e diritto internazionale: la Flotilla mette alla prova le restrizioni israeliane.
La Flotilla nell'area a rischio, 'l'Italia ci vuole sabotare'. Meloni: 'Si fermi'. La Marina israeliana pronta a bloccarla - La nave Alpino si ferma, disponibile ad accogliere chi lascia.