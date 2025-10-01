La Flotilla naviga nella zona di rischio | Costretti a una brusca manovra per evitare una

AGI - La Global Sumud Flotilla diretta a Gaza nella notte è stata "aggressivamente circondata" da una nave da guerra israeliana e il capitano di una delle imbarcazioni in testa è stato costretto a "una brusca manovra per evitare una collisione frontale": lo riferisce la stessa Gsf in una nota. "Navi da guerra israeliane hanno intrapreso manovre pericolose e intimidatorie contro le navi Alma e Sirius della flottiglia", ha fatto sapere la Flotilla, "le navi da guerra hanno disattivato le comunicazioni, hanno aggirato aggressivamente imbarcazioni civili e hanno costretto i capitani a brusche manovre evasive per evitare la collisione. 🔗 Leggi su Agi.it

