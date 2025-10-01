La Flotilla mai così vicina a Gaza
17.35 La Flotilla si avvicina sempre più a Gaza. "Finora nessun segnale di alt da Israele, ma siamo in allerta". Così il deputato Pd Scotto, sull'imbarcazione. "Credo che mai una missione sia stata così vicina e con queste dimensioni. Per questo da un lato proviamo grande orgoglio e dall'altro rabbia perché siamo consapevoli di non riuscire ad arrivare"."Saremo intercettati in acque internazionali e verremmo probabilmente messi agli arresti.Seguiremo le regole di ingaggio di resistenza passiva.Credo ci interromperanno le comunicazioni". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Sono ore di tensione altissima nel Mediterraneo orientale. La Global Sumud #Flotilla è sempre più vicina a Gaza, ormai a poco più di 100 miglia dalla costa. Gli attivisti determinati a forzare il blocco navale. La Marina israeliana si prepara a fermarli.
Mentre la Sumud Flotilla è sempre più vicina alle acque palestinesi, il Governo Italiano dichiara a più non posso. Peccato che nemmeno una parola sia destinata a condannare il blocco illegale di Israele e chiedere il passaggio delle navi umanitarie.
Israele, Flotilla verso Gaza: attacco imminente. Meloni: irresponsabile insistere.
La Flotilla vicina a Gaza, la tensione è alta ma non ci arrendiamo all'orrore - Stiamo agendo nel pieno solco del diritto internazionale e della convenzione di Ginevra.