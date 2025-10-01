La Flotilla mai così vicina a Gaza

17.35 La Flotilla si avvicina sempre più a Gaza. "Finora nessun segnale di alt da Israele, ma siamo in allerta". Così il deputato Pd Scotto, sull'imbarcazione. "Credo che mai una missione sia stata così vicina e con queste dimensioni. Per questo da un lato proviamo grande orgoglio e dall'altro rabbia perché siamo consapevoli di non riuscire ad arrivare"."Saremo intercettati in acque internazionali e verremmo probabilmente messi agli arresti.Seguiremo le regole di ingaggio di resistenza passiva.Credo ci interromperanno le comunicazioni". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it