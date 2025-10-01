La Flotilla in zona ad alto rischio

2.28 La Global Sumud Flotilla ha dichiarato su X di essere entrata nella "zona ad alto rischio" a meno di 160 miglia nautiche dalla costa di Gaza. Attivisti a bordo hanno avvertito che la loro sicurezza dipende dall'attenzione internazionale. Fonti confermano che le forze israeliane hanno già avviato le operazioni di intercettazione, con l'intenzione di trasferire gli attivisti su navi da guerra e portarli al porto di Ashdod. Il governo italiano ha espresso preoccupazione invitando a non forzare il blocco navale. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it