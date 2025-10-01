La Flotilla in rotta su Gaza | Collisione sfiorata con una nave di Israele La Spagna | Fermatevi non vi proteggeremo – La diretta

La Global Sumud Flotilla è entrata nella notte tra martedì 30 settembre e mercoledì 1° ottobre nella «zona ad alto rischio», quella pattugliata dalla marina israeliana nell’ambito del blocco navale in vigore dal 2009 al largo della costa di Gaza. C’è preoccupazione per quanto potrebbe accadere: tanto i governi quanto gli attivisti danno per scontato che le imbarcazioni coi carichi di aiuti saranno fermate, così come il personale a bordo. Non è chiaro se ciò avverrà in modo pacifico o con l’uso della forza, cosa che l’esecutivo italiano tenta da settimane di scongiurare tramite contatti diplomatici con quello di Israele. 🔗 Leggi su Open.online

Global Sumud Flotilla in rotta per Gaza, L'Italia si sfila: Attesa per l'Intervento di Israele

A 190 miglia dalla costa di Gaza la nave Alpino della Marina Militare ha diramato un avviso ufficiale a tutte le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla. Lo ha reso noto lo Stato Maggiore della Difesa. In assenza di variazioni di rotta e velocità

Flotilla, le notizie in diretta: barche a circa 120 miglia da Gaza. Israele intimerà l'Alt con altoparlanti, alcune navi saranno affondate - Le ultime notizie sulla guerra di Israele a Gaza e sul viaggio della Global Sumud Flotilla verso la Striscia: le barche della missione umanitaria sono

La Flotilla in rotta su Gaza: «Collisione sfiorata con una nave di Israele». La Spagna: «Fermatevi, non vi proteggeremo» – La diretta - Così la Marina israeliana si prepara a fermare la missione