La flotilla è vicina alle acque di Gaza Meloni | Irresponsabile insistere La Spagna | Fermatevi
" Siamo a 120-130 miglia dalla costa di Gaza. Al momento non abbiamo avuto segnali di alt da Israele ma siamo in allerta permanente ". Lo dice il deputato del Pd Arturo Scotto, a bordo di una delle imbarcazioni che fanno parte della missione denominata flotilla e diretta a Gaza. Le circa 50 imbarcazioni stanno entrando nel limite delle 120 miglia nautiche, ovvero il raggio entro cui solitamente intervengono le navi della marina militare israeliana. "Stanotte, intorno alle 2, siamo entrati nella cosiddetta fascia critica, la zona rossa. La nave Alpino si è fermata dando un'allerta e chiedendo a chi volesse eventualmente salire a bordo di farlo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
In questa notizia si parla di: flotilla - vicina
Flotilla perde pezzi ma Gaza (e il pericolo) è più vicina. Arriva l’incredibile appello del vescovo: “Andate avanti”
Flotilla, l’incubo delle prossime 48 ore: rischio attacco e mediazione all’ultimo minuto. Tragedia vicina
Incubo Flotilla, succede di tutto all’improvviso: tragedia vicina
La Flotilla vicina a Gaza, la tensione è alta ma non ci arrendiamo all’orrore - X Vai su X
Mentre la Sumud Flotilla è sempre più vicina alle acque palestinesi, il Governo Italiano dichiara a più non posso. Peccato che nemmeno una parola sia destinata a condannare il blocco illegale di Israele e chiedere il passaggio delle navi umanitarie. Tutto quel - facebook.com Vai su Facebook
La Flotilla vicina a Gaza, la tensione è alta ma non ci arrendiamo all’orrore - Stiamo agendo nel pieno solco del diritto internazionale e della convenzione di Ginevra. Segnala editorialedomani.it
Cosa succede ora che la Flotilla si avvicina a Gaza e la nave della Marina italiana si ferma - Le barche della Global Sumud Flotilla sono poco lontane dalle acque di Gaza e dal blocco navale imposto da Israele. Si legge su fanpage.it