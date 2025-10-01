La Flotilla è entrata nella zona al alto rischio | Gli israeliani stanno arrivando | La fregata Alpino | Non vi seguiamo più
Le navi degli attivisti hanno superato il limite delle 150 miglia, i vascelli d'assalto israeliani si sono avvicinati alla Flotilla. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
In questa notizia si parla di: flotilla - entrata
La Flotilla è entrata nella zona ad alto rischio. La premier: "Non forzi il blocco navale. A rischo piano Trump". Gli attivisti: "La vera minaccia è l'assedio, non noi". - facebook.com Vai su Facebook
A bordo della Global Sumud Flotilla, che si avvicina sempre di più alle coste di Gaza, ci si prepara per un attacco israeliano: le IDF cercheranno di bloccare la missione umanitaria abbordando le imbarcazioni e arrestando gli equipaggi. L'entrata nella zona di r - X Vai su X