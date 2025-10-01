- Quindi in Val Gardena, per finanziare i Mondiali di Sci, invece di cercare di risparmiare sui bilanci o di aumentare gli introiti con iniziative, finanziamenti o sponsorizzazioni, che fanno? Aumentano la tassa di soggiorno a 3 euro per gli hotel di bassa lega e 5 euro per il lusso. Al giorno. Quindi se andate una settimana in vacanza, in quattro, vi partono circa 100 euro solo di tassa di soggiorno. Bella idea del cacchio. - Leggo sull’Ansa che, secondo la Flotilla, una nave militare israeliana avrebbe "molestato un'altra imbarcazione” con manovre incongrue. “Molestato”. Spero sia un errore di traduzione, sennò ci manca solo che i Pro Pal accusino Netanyahu di abusi sessuali sulla Global Sumud. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

La Flotilla ci piglia in giro, Scotto facce ride e i Pro Pal: quindi, oggi…

Ilgiornale.it