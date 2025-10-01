La Flotilla cerca lo scontro Ecco nel dettaglio cosa sta per accadere

La Global Sumud Flotilla ha superato le 120 miglia nautiche da Gaza ed è entrata nella zona classificata ad alto rischio dalle autorità israeliane. I primi contatti con la Marina sono avvenuti già all’alba, quando le navi Alma e Sirius sono state affiancate da due motovedette militari. La Sirius, che guida ora il convoglio, ha segnalato l’avvistamento di un sommergibile israeliano lungo la rotta. Nel frattempo, da Ashdod è salpata un’unità navale che, secondo fonti locali, potrebbe intercettare le imbarcazioni nel primo pomeriggio. La sfida degli attivisti. Sui social gli attivisti hanno reagito con un messaggio di sfida: «Continuiamo a navigare senza lasciarci scoraggiare dalle minacce e dalle tattiche intimidatorie di Israele». 🔗 Leggi su Panorama.it

