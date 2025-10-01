La Flotilla | attacco ormai imminente Meloni | Irresponsabile insistere La replica | siamo noi a chiedere istituzioni responsabili

Battelli d'assalto hanno circondato alcune barche della Flotilla e avviato attività di disturbo delle comunicazioni, senza per adesso altri interventi. L'appello di Italia e Grecia a Israele: «Garantire sicurezza e incolumità agli attivisti». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

flotilla attacco ormai imminenteLa Flotilla si avvicina a Gaza, Meloni: 'Insistere in questa fase è irresponsabile' - LIVE' - LIVE - Italia e Grecia: 'Israele garantisca sicurezza delle imbarcazioni'. Riporta ansa.it

flotilla attacco ormai imminenteFlotilla, il governo teme un attacco e poi i disordini in piazza. Crosetto: “Arresti? Firmerei” - La paura guardando all’orizzonte, nel mare, per quello che potrebbe accadere alle 43 barche che viaggiano verso Gaza: i droni, ancora, che colpiscono dall’alto. Come scrive repubblica.it

