La Flotilla | attacco ormai imminente Meloni | Irresponsabile insistere La replica | siamo noi a chiedere istituzioni responsabili

Battelli d'assalto hanno circondato alcune barche della Flotilla e avviato attività di disturbo delle comunicazioni, senza per adesso altri interventi. L'appello di Italia e Grecia a Israele: «Garantire sicurezza e incolumità agli attivisti». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
A Napoli manifestazione in sostegno della Global Sumud Flotilla: “Popolo palestinese ormai disintegrato” – Video
Flotilla, il generale Tricarico: «È un braccio operativo di Hamas, ora le connessioni sono provate ma ormai nessuno crede a Israele»
Cosa prevede il piano Israele per fermare la Global Sumud Flotilla, ormai vicinissima alla Striscia di Gaza
“Noi entreremo nella zona di intercettazione e andremo avanti”. La voce è quella di Tony La Piccirella, a bordo della Global Sumud Flotilla, ormai a quasi cento miglia dalla zona di intercettazione. “Il ministro della Difesa ci ha appena comunicato che a fine gio - facebook.com Vai su Facebook
Dove si trova ora la Global Sumud Flotilla? Il tracker online per seguire la spedizione umanitaria diretta a Gaza ormai di fronte alle coste di Israele: https://startupitalia.eu/tech/dove-si-trova-global-sumud-flotilla/… - X Vai su X
La Flotilla si avvicina a Gaza, Meloni: 'Insistere in questa fase è irresponsabile' - LIVE' - LIVE - Italia e Grecia: 'Israele garantisca sicurezza delle imbarcazioni'. Riporta ansa.it
Flotilla, il governo teme un attacco e poi i disordini in piazza. Crosetto: “Arresti? Firmerei” - La paura guardando all’orizzonte, nel mare, per quello che potrebbe accadere alle 43 barche che viaggiano verso Gaza: i droni, ancora, che colpiscono dall’alto. Come scrive repubblica.it