La Flotilla | Attacco imminente La Spagna agli attivisti | Fermatevi Italia e Grecia a Israele | garantite l' incolumità degli attivisti

I battelli d'assalto israeliani hanno circondato alcune delle barche della Flotilla e avviato attività di disturbo delle comunicazioni, senza per adesso altri interventi. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - La Flotilla: «Attacco imminente». La Spagna agli attivisti: «Fermatevi». Italia e Grecia a Israele: garantite l'incolumità degli attivisti

La guerra a Gaza in diretta, Global Sumud Flotilla: “Governi avvertono i partecipanti di imminente attacco di Israele”

Un attacco alla Flotilla è imminente, tutto l'equipaggio delle barche dell'organizzazione è in allerta e hanno già indossato i salvagenti. Sono tutti pronti ad affrontare pacificamente le incursioni degli israeliani. Global Sumud Flottila #FreePalestine - X Vai su X

Negli stessi minuti in cui Giorgia Meloni attaccava vergognosamente da New York la Global Sumud Flotilla, pochi metri più in là, sempre nella sede Onu, il premier spagnolo Pedro Sanchez ha annunciato l’imminente invio di un’unità della Marina per assistere - facebook.com Vai su Facebook

Flotilla, le notizie in diretta: barche a circa 120 miglia da Gaza. Israele intimerà l’Alt con altoparlanti, alcune navi saranno affondate - Le ultime notizie sulla guerra di Israele a Gaza e sul viaggio della Global Sumud Flotilla verso la Striscia: le barche della missione umanitaria sono ... Secondo fanpage.it

Global sumud flotilla, ore ad alta tensione: “Potenziale attacco violento su larga scala contro di noi”. Medici senza frontiere lascia Gaza City - In questi minuti sul canale Telegram della Global sumud flotilla è stato diramato l'allarme: ecco tutti i dettagli. Si legge su notizie.com