La Flotilla | Attacco imminente La Spagna agli attivisti |  Fermatevi Italia e Grecia a Israele | garantite l' incolumità degli attivisti

1 ott 2025

I battelli d'assalto israeliani hanno circondato alcune delle barche della Flotilla e avviato attività di disturbo delle comunicazioni, senza per adesso altri interventi. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

La guerra a Gaza in diretta, Global Sumud Flotilla: “Governi avvertono i partecipanti di imminente attacco di Israele”

