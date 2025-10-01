La Flotilla | Abbiamo visto l' esercito israeliano che sta arrivando| La fregata Alpino | Non vi seguiamo più
Le notizie in diretta sulla missione per portare aiuti a Gaza. Ankara: «Forze armate turche pronte a intervenire». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
In questa notizia si parla di: flotilla - abbiamo
Lapiccirella bandito da Israele sale di nuovo sulla Flotilla: “Abbiamo 31mila richieste di imbarco”
“Abbiamo riempito il nostro garage di pacchi di pasta donati per la Flotilla: destinazione Gaza”
Global Sumud Flotilla, il video diario di bordo: «In sicilia, abbiamo appena finito la formazione: tutte le persone a bordo devono imparare a non reagire a qualunque provocazione»
(Adnkronos) - Elly Schlein e Giuseppe Conte, segretaria del Pd e leader del M5S, incontrano rappresentanti italiani della Global Sumud Flotilla, il gruppo di navi diretto verso Gaza con l'obiettivo dichiarato di interrompere l'''assedio'' di Israele. "Abbiamo incontr - facebook.com Vai su Facebook
A proposito della Flotilla. Abbiamo chiesto agli studenti universitari cosa ne pensano. Ecco le loro risposte - X Vai su X
Flotilla si avvicina alla zona ad alto rischio: equipaggi divisi, cosa succede. Israele: "Provati i collegamenti con Hamas" - Le imbarcazioni perderanno la "scorta" della Marina italiana. Come scrive today.it
Meloni: 'La Flotilla si fermi'. La Marina israeliana pronta all'azione. 'L'Italia ci vuole sabotare' - L'ultimo appello di Crosetto: 'Accetti una delle soluzioni alternative' L'Idf: 'Hamas finanzia la missione'. Da ansa.it