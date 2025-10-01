La Flotilla | Abbiamo visto l' esercito israeliano che sta arrivando| La fregata Alpino | Non vi seguiamo più

Xml2.corriere.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le notizie in diretta sulla missione per portare aiuti a Gaza. Ankara: «Forze armate turche pronte a intervenire». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

la flotilla abbiamo visto l esercito israeliano che sta arrivando160la fregata alpino non vi seguiamo pi249

© Xml2.corriere.it - La Flotilla: «Abbiamo visto l'esercito israeliano che sta arrivando...»| La fregata Alpino: «Non vi seguiamo più»

In questa notizia si parla di: flotilla - abbiamo

Lapiccirella bandito da Israele sale di nuovo sulla Flotilla: “Abbiamo 31mila richieste di imbarco”

“Abbiamo riempito il nostro garage di pacchi di pasta donati per la Flotilla: destinazione Gaza”

Global Sumud Flotilla, il video diario di bordo: «In sicilia, abbiamo appena finito la formazione: tutte le persone a bordo devono imparare a non reagire a qualunque provocazione»

flotilla abbiamo visto esercitoFlotilla si avvicina alla zona ad alto rischio: equipaggi divisi, cosa succede. Israele: "Provati i collegamenti con Hamas" - Le imbarcazioni perderanno la "scorta" della Marina italiana. Come scrive today.it

flotilla abbiamo visto esercitoMeloni: 'La Flotilla si fermi'. La Marina israeliana pronta all'azione. 'L'Italia ci vuole sabotare' - L'ultimo appello di Crosetto: 'Accetti una delle soluzioni alternative' L'Idf: 'Hamas finanzia la missione'. Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Flotilla Abbiamo Visto Esercito