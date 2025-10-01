La Flotilla a meno di 130 miglia da Gaza

La spedizione umanitaria della Flotilla arrivata in zona a rischio, ormai a meno di 130 miglia da Gaza. La fregata alpino si ferma a 150. Notte insonne per gli attivisti avvicinati da battelli d’assalto israeliani ma per ora nessun alt ricevuto. Servizio di Marco Burini TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - La Flotilla a meno di 130 miglia da Gaza

Meloni replica a Schlein sulla Flotilla per Gaza: “Con i canali umanitari già attivi meno rischi e oneri”

Flotilla, Meloni gela Schlein: “Saranno tutelati, ma con altri canali c’erano meno rischi e oneri”

Flotilla, Meloni a Schlein: «Esistono canali con meno rischi, ma tuteleremo i nostri connazionali. Come sempre»

