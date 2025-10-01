La Flotilla a 100 miglia da Gaza | Vediamo le navi di Israele Meloni | Vicenda diventata imbarazzante
L'arrivo al largo della Striscia è previsto per il 1° ottobre. Israele ha minacciato direttamente i partecipanti alla spedizione Sumud - resilienza in arabo - e ha detto che gli attivisti a bordo della Flotilla saranno arrestati e trattati come terroristi.Global Sumud Flotilla, aiuti a Gaza e. 🔗 Leggi su Today.it
Global Sumud Flotilla, colpita altra nave da presunto drone a 20 miglia dal porto Sidi Bou Said, Tunisia: "Non siamo stati noi" - VIDEO
Global Sumud Flotilla denuncia: "Multipli droni non identificati avvistati a 200 miglia da Porto Palo", Delia: "Ci hanno seguito" - VIDEO
Flotilla, delegazione italiana rifiuta la deviazione aiuti a Cipro. I delegati: «Israele non ci fermerà». Crosetto: «450 miglia da punto pericoloso, non garantiremo sicurezza»
#tagada Benedetta Scuderi (Avs) a bordo della Flotilla: "La nave militare ci ha lasciato a 150 miglia da Gaza. Non vogliamo nessuna escalation. Se ci saranno intercettazioni da parte di Israele noi non ci opporremo"
LIVE | Flotilla nella zona a rischio, 'meno di 130 miglia da Gaza' #ANSA
Flotilla, le notizie in diretta: “Siamo a meno di 100 miglia da Gaza, si vedono navi israeliane”, Meloni: “Irresponsabile insistere” - Le ultime notizie sulla guerra di Israele a Gaza e sul viaggio della Global Sumud Flotilla verso la Striscia: le barche della missione umanitaria sono ... Si legge su fanpage.it
Israele, Flotilla verso Gaza: attacco imminente. Meloni: irresponsabile insistere. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Israele, Flotilla verso Gaza: attacco imminente. Scrive tg24.sky.it