La Filarmonica a ’caccia’ di ricordi

Un pomeriggio in musica. La Filarmonica Santa Cecilia di Bagnone (nella foto) organizza, sabato, un pomeriggio aperto a tutti, per conoscere e provare strumenti a fiato e percussioni. Obiettivo far crescere la famiglia bandistica e aprire le porte a tutti gli appassionati di musica. Appuntamento nella sede dell’associazione, in via ponte Vecchio, a Bagnone, dalle 14 alle 16,30. La scuola di musica è aperta a tutti, senza limiti di età. I corsi attivi sono propedeutica musicale, strumenti a fiato come flauto traverso, clarinetto, sassofoni, ma anche tuba, tromba, trombone, euphonium, corno e ancora batteria e percussioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

