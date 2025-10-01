Violento scontro, in tv, all’Aria che Tira condotta su La7 da David Parenzo, tra Raffaele Speranzon (Fratelli d’Italia) e Angelo Bonelli (Alleanza Verdi e Sinistra): “Aspettiamo il piano Bonelli per la pace.”, l’ha attaccato su Gaza il parlamentare di destra. “Cerchi di essere serio, siamo alle comiche! Parenzo, se vogliamo buttarla a fare le comiche. Speranzon, cerchi di essere serio. Lei la vuole buttare alla trattoria, ma lei non può ridicolizzare, non c’è nessun piano Bonelli. Cerchi di essere serio”. Speranzon ribatte: “Io sono serissimo, Bonelli”. Ma il leader dei Verdi chiude bruscamente il collegamento: “Vabbè, io vi saluto. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La figuraccia di Bonelli: litiga in tv con Speranzon (FdI) e poi scappa dalla diretta (video)