La festa di San Michele ' candidata' a patrimonio immateriale della Campania

Casertanews.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Numeri da record per la festa di San Michele, a Maddaloni, e si punta al riconoscimento come patrimonio immateriale della Campania. A lanciare la proposta è stato il consigliere regionale Vincenzo Santangelo: “E’ mia intenzione avviare l’iter per chiedere il riconoscimento in regione di. 🔗 Leggi su Casertanews.it

