A Roma è l’invito del giorno: un mercoledì da leoni, per gli amanti delle feste, perché nella serata del primo ottobre è in programma il ricevimento del regno dell’ Arabia Saudita. All’ Eur è già tutto pronto per la celebrazione solenne della giornata nazionale saudita, e sono attesi ministri e rappresentanti del mondo dell’economia e della finanza. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni non ha messo in agenda l’appuntamento: sarà a Copenaghen per partecipare alla riunione informale dei capi di Stato e di governo del Consiglio europeo. E giovedì c’è un’altra festa in programma, quella della Germania, in occasione dell’ Oktoberfest, con misure di sicurezza accresciute dopo quanto accaduto a Monaco di Baviera. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - La festa dei sauditi, Montezemolo alla Biennale e le altre pillole