Pillitteri Questa settimana ci occupiamo di una questione molto particolare. Ma importante. Mi scrive un lettore di Milano. Aveva un’attività di forniture nel settore alberghiero. E con un discreto fatturato. Ma gli anni dell’emergenza Covid l’hanno messa letteralmente in ginocchio. Ha cercato di tamponare la situazione, anche vendendo un suo immobile. Ma, alla fine, non ce l’ha fatta più. E sono cominciate a piovere le caselle esattoriali. Tra cui quelle relative ai suoi contributi. Sarebbe dovuto andare in pensione tra due anni. Mi chiede se, intraprendendo una liquidazione controllata del patrimonio (che comporta la falcidia anche del debito contributivo ), maturerà, comunque, il diritto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La falcidia dei debiti previdenziali non pregiudica il maturamento della pensione