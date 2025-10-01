Frame numero uno. Tre uomini su un taxi. Sono seduti dietro. Due sono vestiti da “guerra”, indossano abiti neri. Il terzo porta i jeans e la felpa della Curva Nord dell’Inter. I primi sono Daniel D’Alessandro detto Bellebuono e Pietro Simoncini. Il terzo è Marco Ferdico. È il 29 ottobre 2022. Il piano lo hanno preparato, hanno armi e mezzi. Devono uccidere Vittorio Boiocchi, detto lo zio, capo della curva nerazzurra, perché così ha chiesto Andrea Beretta, detto il Berro, che ha pure pagato 50mila euro. Hanno fatto i sopralluoghi, studiato i suoi movimenti. Frame due: il taxi da Carugate è arrivato a Milano davanti ai palazzoni di cemento di via Mecenate. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La faida tra i capi ultras interisti: sette “scene” che portano all’omicidio Boiocchi nel racconto di Marco Ferdico