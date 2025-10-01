La faida tra i capi ultras interisti | sette scene che portano all’omicidio Boiocchi nel racconto di Marco Ferdico
Frame numero uno. Tre uomini su un taxi. Sono seduti dietro. Due sono vestiti da “guerra”, indossano abiti neri. Il terzo porta i jeans e la felpa della Curva Nord dell’Inter. I primi sono Daniel D’Alessandro detto Bellebuono e Pietro Simoncini. Il terzo è Marco Ferdico. È il 29 ottobre 2022. Il piano lo hanno preparato, hanno armi e mezzi. Devono uccidere Vittorio Boiocchi, detto lo zio, capo della curva nerazzurra, perché così ha chiesto Andrea Beretta, detto il Berro, che ha pure pagato 50mila euro. Hanno fatto i sopralluoghi, studiato i suoi movimenti. Frame due: il taxi da Carugate è arrivato a Milano davanti ai palazzoni di cemento di via Mecenate. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
