La donazione dei Lions in pediatria Uno spirometro e tanti giocattoli
È arrivato un treno carico di. uno spirometro e tantissimi giocattoli per i piccolissimi ricoverati nella struttura complessa della Pediatria dell’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio, diretta da Alessandro De Fanti. Un reparto che conta 15mila accessi al pronto soccorso pediatrico all’anno e oltre 1.200 ricoveri. Si tratta di giochi tattili, pensati per la fascia 0-36 mesi, e di uno spirometro di riserva per l’attività ambulatoriale. Una significativa donazione resa possibile dall’impegno di dieci club Lions reggiani e del Leo club. L’iniziativa è nata da un contatto con il presidente di zona Giulio Bertaccini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
