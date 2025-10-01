La Dakar lega Senegal e Castiglioni | Quando Meoni mi donò caramelle

"Quando ero bambino correvamo lungo le strade del Senegal per vedere passare la Parigi-Dakar. I piloti ci salutavano e ci lanciavano caramelle. Per noi era un dono prezioso, un ricordo che porto ancora con me". Con questo flash d’infanzia il sindaco di Dalifort–Foirail, Mamadou Mbengue, ha aperto il suo saluto in Sala San Michele a Castiglion Fiorentino, davanti al sindaco Mario Agnelli, al calciatore Bebeto e a Gioele Meoni, figlio dell’indimenticato Fabrizio, due volte vincitore della Dakar e volto amatissimo dello sport italiano. L’arrivo della delegazione senegalese, che rappresenta una comunità di oltre 40mila abitanti alla periferia di Dakar, è stato reso possibile grazie a Bebeto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

