La Cross salva altre vite Nuova missione per Gaza Sbarcati in Italia 15 minori

Lanazione.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’altra missione compiuta. Sono atterrati in Italia i tre C-130 dell’Aeronautica militare con un nuovo gruppo di minori palestinesi provenienti da Gaza. L’operazione è stata brillantamente coordinata dalla Cross di Pistoia – Centrale Remota Operazioni Soccorso Sanitario – ormai costantemente impegnata in operazioni di trasferimento di pazienti particolarmente critici, su richiesta del Dipartimento nazionale di Protezione Civile e della Protezione Civile Europea. Un modello virtuoso, oltre i confini nazionali, si è confermato anche con quest’ultima missione, con l’apporto di competenza e umanità da parte dei professionisti delle aziende sanitarie toscane e dei volontari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

la cross salva altre vite nuova missione per gaza sbarcati in italia 15 minori

© Lanazione.it - La Cross salva altre vite. Nuova missione per Gaza. Sbarcati in Italia 15 minori

In questa notizia si parla di: cross - salva

cross salva vite nuovaLa Cross salva altre vite. Nuova missione per Gaza. Sbarcati in Italia 15 minori - È l’ottava operazione di trasferimento dall’inizio dell’anno per la centrale pistoiese. Da msn.com

Mediterranea a processo: «Alle accuse rispondiamo con una nuova nave per salvare vite» - Per la prima volta in Italia un'organizzazione non governativa, impegnata nel soccorso di migranti in mare, affronterà un processo. Segnala vita.it

Cerca Video su questo argomento: Cross Salva Vite Nuova