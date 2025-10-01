la cross salva altre vite nuova missione per gaza sbarcati in italia 15 minori

Un’altra missione compiuta. Sono atterrati in Italia i tre C-130 dell’Aeronautica militare con un nuovo gruppo di minori palestinesi provenienti da Gaza. L’operazione è stata brillantamente coordinata dalla Cross di Pistoia – Centrale Remota Operazioni Soccorso Sanitario – ormai costantemente impegnata in operazioni di trasferimento di pazienti particolarmente critici, su richiesta del Dipartimento nazionale di Protezione Civile e della Protezione Civile Europea. Un modello virtuoso, oltre i confini nazionali, si è confermato anche con quest’ultima missione, con l’apporto di competenza e umanità da parte dei professionisti delle aziende sanitarie toscane e dei volontari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

