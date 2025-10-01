La Cross salva altre vite Nuova missione per Gaza Sbarcati in Italia 15 minori
Un’altra missione compiuta. Sono atterrati in Italia i tre C-130 dell’Aeronautica militare con un nuovo gruppo di minori palestinesi provenienti da Gaza. L’operazione è stata brillantamente coordinata dalla Cross di Pistoia – Centrale Remota Operazioni Soccorso Sanitario – ormai costantemente impegnata in operazioni di trasferimento di pazienti particolarmente critici, su richiesta del Dipartimento nazionale di Protezione Civile e della Protezione Civile Europea. Un modello virtuoso, oltre i confini nazionali, si è confermato anche con quest’ultima missione, con l’apporto di competenza e umanità da parte dei professionisti delle aziende sanitarie toscane e dei volontari. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Impara a salvare una vita! Il 18 ottobre 2025 alle ore 15:00 partecipa al Corso BLSD adulto e pediatrico organizzato dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Taranto. Dove: Sala Polifunzionale, Via Fratelli Bandiera 144, Sava (TA) Info e prenotazioni: 34 - facebook.com Vai su Facebook
Mediterranea a processo: «Alle accuse rispondiamo con una nuova nave per salvare vite» - Per la prima volta in Italia un'organizzazione non governativa, impegnata nel soccorso di migranti in mare, affronterà un processo. Segnala vita.it