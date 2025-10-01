La Croce Rossa sospende le attività a Gaza City | Strazianti condizioni umanitarie
La Croce Rossa a Gaza sospende le attività: lo ha annunciato lo stesso organo internazionale, tramite una note. Come riportato da Ansa, il Comitato internazionale della Red Cross è stato costretto a sospendere temporaneamente le sue attività a Gaza City, a causa dell’intensificazione delle operazioni militari israeliane. “Decine di migliaia di persone affrontano strazianti condizioni umanitarie”, afferma l’organo internazionale. La Croce Rossa a Gaza è costretta a sospendere le operazioni per attacchi militari. Nella nota, infatti, si legge l’amara decisione presa. “L’intensificazione delle operazioni militari a Gaza City ha costretto il Comitato Internazionale (Cicr) a sospendere temporaneamente le operazioni presso il suo ufficio di Gaza City. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
