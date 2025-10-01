Il governo ucraino ha annunciato la creazione delle sue Forze Spaziali che dovrebbero entrare in funzione già alla fine di quest’anno. Con il relativo afflusso di fondi statali e internazionali per il loro allestimento, è prevedibile anche un’ondata di corruzione e di gestione “allegra” delle risorse che l’Unione Europea concederà di grazia. Le Forze Spaziali Ucraine. La settimana scorsa la premier Yulia Svyrydenko ha annunciato il lancio del piano d’azione del governo per il 2025 e ha presentato il documento al Parlamento per l’approvazione. Uno dei punti riguarda la creazione delle Forze Spaziali, un ramo delle Forze Armate deputato alle operazioni militari nello spazio, che include sorveglianza, comunicazioni, intelligence e protezione delle risorse spaziali quali i satelliti. 🔗 Leggi su Follow.it

