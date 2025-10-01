Igor De Biasio, Amministratore Delegato di Principia e protagonista di una carriera che ha attraversato pubblico e privato, si è raccontato ai microfoni del podcast Money Vibez, condividendo non solo la sua visione sull’energia e il futuro, ma anche le lezioni sulla leadership e sulle relazioni umane maturate in vent’anni di lavoro. Principia è il nuovo nome di Arexpo che ora, a dieci anni dalla nascita di MIND, guarda al futuro con un’identità nuova e una missione più ampia: rigenerare spazi pubblici in tutta Italia, restituendo valore ai territori e alle persone. “ La fiducia è un elemento fondamentale senza il quale è difficile poter avere relazioni sul lavoro o nella vita privata soddisfacenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

"La creatività nasce tra le persone, non negli algoritmi e senza fiducia non si va lontano"