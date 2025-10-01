La Corte Suprema ferma Trump | Lisa Cook rimane una governatrice della Fed
Lisa Cook per il momento rimane una governatrice della Federal Reserve. La Corte Suprema ha annunciato che ascolterà le argomentazioni del caso a gennaio 2026, respingendo la richiesta di urgenza di Donald Trump. La decisione dell’Alta Corte crea una linea di protezione attorno alla Fed, definendo la banca centrale un’entità “strutturata in modo unico” con una “distinta tradizione storica” che la protegge dalla politica presidenziale. Trump aveva cercato di licenziare Cook dal suo ruolo di governatrice, ad agosto, accusandola di aver falsificato documenti ipotecari per ottenere condizioni favorevoli su un mutuo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: corte - suprema
Usa, tribunali locali e Corte Suprema si scontrano sullo ius soli. Giudice del New Hampshire blocca (di nuovo) l’ordine di Trump
Trump chiede a Corte Suprema via libera agli arresti di migranti
Usa,Corte Suprema ok ai tagli anti-DEI
>> Cassazione civile, sentenza n. 25113/2025 La Corte suprema consolida la "responsabilità organizzativa" ex art. 26 D.Lgs. 81/2008 #Altalex #WoltersKluwerItalia #Infortuniosullavoro #ilQG #QuotidianoGiuridico #Dipendenti #Lavoratori - X Vai su X
>> Cassazione civile, sentenza n. 25113/2025 La Corte suprema consolida la "responsabilità organizzativa" ex art. 26 D.Lgs. 81/2008 Leggi l'articolo completo #Altalex #WoltersKluwerItalia #ilQG #QuotidianoGiuridico #Infortuniosullavoro #ResponsabilitàO - facebook.com Vai su Facebook
Usa: Corte Suprema si oppone a Trump su licenziamento Cook dalla Fed - La Corte Suprema degli USA ha negato al Presidente Donald Trump la possibilità di rimuovere immediatamente il Governatore della Federal Reserve, Lisa Cook ... Secondo borse.it
Lisa Cook, Corte Suprema Usa "salva" la governatrice della Fed licenziata da Trump: deciderà a gennaio - Lisa Cook, una delle governatrici della Federal Reserve americana (Fed) che Donald Trump vuole revocare, può restare in carica per il momento, poiché la Corte Suprema ha ... Segnala msn.com