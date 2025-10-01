Arriva il giorno della Coppa Bernocchi, arrivano le limitazioni al traffico in quella specifica giornata e, come da tradizione, arriveranno anche le consuete lamentele da parte dei cittadini. Il 6 ottobre, la viabilità cittadina conoscerà infatti diverse modifiche per consentire lo svolgimento della 106esima edizione della Coppa Bernocchi, gara ciclistica che contribuisce a mettere Legnano sulla carta geografica degli eventi sportivi di peso e di rilievo internazionale. La novità è rappresentata dal ritorno del traguardo in via XX Settembre, strada che sarà chiusa dalle 5.30 alle 19, nel tratto fra le vie San Bernardino e Rossini e in tutta la sua lunghezza durante i due passaggi della corsa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

La Coppa Bernocchi. Torna il grande ciclismo. A Legnano è tutto pronto