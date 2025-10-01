La Coppa Bernocchi Torna il grande ciclismo A Legnano è tutto pronto

Arriva il giorno della Coppa Bernocchi, arrivano le limitazioni al traffico in quella specifica giornata e, come da tradizione, arriveranno anche le consuete lamentele da parte dei cittadini. Il 6 ottobre, la viabilità cittadina conoscerà infatti diverse modifiche per consentire lo svolgimento della 106esima edizione della Coppa Bernocchi, gara ciclistica che contribuisce a mettere Legnano sulla carta geografica degli eventi sportivi di peso e di rilievo internazionale. La novità è rappresentata dal ritorno del traguardo in via XX Settembre, strada che sarà chiusa dalle 5.30 alle 19, nel tratto fra le vie San Bernardino e Rossini e in tutta la sua lunghezza durante i due passaggi della corsa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

