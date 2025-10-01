La città viva | domani all’Acen un focus di Nea-Polis e la mostra fotografica Spunti
Domani, giovedì 2 ottobre, alle 16.30, si terrà nella sede dell’Acen (Palazzo Ruffo della Scaletta, Riviera di Chiaia, 202 ) il terzo appuntamento di “Nea-Polis – la Napoli che sarà”, un progetto grazie al quale l’Associazione dei Costruttori intende contribuire allo sviluppo economico e sociale della città, con analisi e proposte. Al termine del percorso, infatti, sarà presentato un documento di sintesi all’Amministrazione Comunale di Napoli. “ La città viva ” è il titolo del focus che parte dall’assunto che Napoli vive una straordinaria stagione di ribalta grazie ai progetti avviati negli ultimi anni, ai grandi eventi ospitati e agli inediti flussi di turismo, inimmaginabili fino allo scorso decennio. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: citt - viva
Pavia città viva e responsabile: al via il Festival IT.A.CÀ tra storia, sostenibilità e cultura diffusa Dal 2 al 5 ottobre 2025, il territorio di Pavia e dell’Oltrepò Pavese ospiterà per il settimo anno consecutivo una tappa del Festival IT.A.CÀ – Migranti e Viaggiatori, - facebook.com Vai su Facebook