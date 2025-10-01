La città celebra la sua nuova centenaria Maria Nacci | consegnata una targa commemorativa
CEGLIE MESSAPICA - Martedì 30 settembre 2025 rimarrà una data da ricordare per Ceglie Messapica: Maria Nacci ha infatti tagliato lo straordinario traguardo dei 100 anni di vita, festeggiando in grande allegria, circondata dall'affetto dei suoi familiari, amici e amiche, che non potevano mancare a. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
In questa notizia si parla di: citt - celebra
Partinico celebra Roberto Russo: “Dal cuore della nostra città al tetto del mondo” #PARTINICO – È festa grande a Partinico per lo storico trionfo dell’Italia del volley, che si è laureata Campione del Mondo con in campo il partinicese Roberto Russo. Il centrale a - facebook.com Vai su Facebook