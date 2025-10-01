ABBONATI A DAYITALIANEWS Il maestro di chitarra Roberto Cardinali è protagonista di una prestigiosa collaborazione artistica: ha infatti composto ed eseguito le parti musicali – tra chitarra e mandolino – dello spot pubblicitario internazionale di Kimbo, storica azienda italiana del caffè. Le dichiarazioni dell’artista. Attraverso un post pubblicato sui social, Cardinali ha espresso tutta la sua soddisfazione per questa nuova esperienza professionale: « Quando il caffè incontra la chitarra nasce qualcosa di speciale. Non è la prima volta che collaboro con la pubblicità, ma questa volta lo faccio per una campagna internazionale di Kimbo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - La chitarra del pontino Roberto Cardinali protagonista del nuovo spot pubblicitario internazionale del caffè Kimbo