La Chirurgia generale diventa più accogliente e umana | Qui i pazienti come a casa loro
Ambienti più accoglienti, a vantaggio sia dei pazienti che trascorrono il periodo di degenza post-operatoria sia dello staff del professor Giorgio Ercolani. Sono stati inaugurati mercoledì mattina i nuovi ambienti dell'Unità operativa di Chirurgia generale e terapie oncologiche avanzate. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
