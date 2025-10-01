La casa smart di EZVIZ compie 10 anni cosa è cambiato

Nel 2015 parlare di smart home in Italia era quasi fantascienza perché i dispositivi connessi erano pochi, costosi e riservati a chi aveva voglia di sperimentare o a chi aveva le disponibilità economiche per un impianto di domotica, qualcosa che però andava pensato per le case di nuova costruzione, o in fase di ristrutturazione vista la necessità di cablare cavi, sensori e dispositivi. I numeri di EZVIZ. In questo contesto debuttava EZVIZ, ai tempi con una piccola gamma che comprendeva action cam e telecamere da interno e, dieci anni dopo, il marchio è diventato uno dei protagonisti del settore con 150 prodotti a catalogo, spaziando dalla videosorveglianza, anche da esterni e con telecamere dotate di batteria e pannelli solari per non ricaricale (quasi) mai, alle serrature intelligenti, fino ad arrivare alla gestione del riscaldamento con sensori, termostati e valvole. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

