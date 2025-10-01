La capitale della dolcezza L’alta pasticceria francese alla conquista di Seregno

Che la pâtisserie française sia una delle più autorevoli e prestigiose del pianeta non è un effetto perverso della grandeur, insomma dell’autoreferenzialità di cui tutti i cugini d’Oltralpe notoriamente soffrono. È una sacrosanta evidenza. E che Seregno sia stata scelta per diventare il nuovo quartier generale di una delle insegne del Nord Italia che meglio la interpreta, è una botta di autostima per la città brianzola che sabato, in piazza Risorgimento, saluterà l’apertura dell’Île Douce, pasticceria di marcata ispirazione francese (seppure in convivenza con delizie tipicamente italiane) che da anni è presente a Milano nel quartiere Isola e che in poco tempo si è guadagnata una solida reputazione risultando tra le più premiate dalle guide di settore, per le sue proposte dolci e salate, per i suoi croissant, la ricca viennoiserie, i macaron, le Tarte-Tatin, le praline e i mitici “canelés”, dolcetti tipici di Bordeaux aromatizzati al rhum e alla vaniglia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

