la canottieri milano festeggia i 135 anni regalandosi una piscina olimpionica nuova di zecca

Milano, 1 ottobre 2025 – Era il 15 ottobre 1890 quando nasce la Canottieri Milano, su idea del consigliere Guido Alessandro Bonnet della “Forza e Coraggio”, come società di canottaggio, a cui nel tempo si sono aggiunti i vari sport: nuoto, pallanuoto, pallacanestro, tuffi, tennis, canoa e atletica. La storia. Il 22 gennaio 1891 viene approvato lo statuto sociale e la costituzione della Canottieri Milano è sancita il 15 marzo 1891 con l’inizio delle attività sociali e sportive. La prima sede sede è lungo le rive dell’ Olona presso il viale Genova (come si chiamava allora). Dalla prima partecipazione olimpica di Pietro Annoni ed Erminio Dones (Anversa, 1920) a quella di Elena Bertocchi nei tuffi (arigi 2024) una lunghissima storia di donne e uomini cresciuti nei valori dello sport che la società porta avanti da ormai 135 anni che venerdì 3 ottobre prossimo la Canottieri Milano celebrerà con con una cerimonia ufficiale presso la sede di Alzaia Naviglio Grande 160. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

