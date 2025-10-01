La camera di consiglio | ecco il trailer del film sul Maxiprocesso alla mafia del 1986

Diretto da Fiorella Infascelli e interpretato da Sergio Rubini e Massimo Popolizio, il film sarà presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, e uscirà al cinema il 20 novembre con Notorious Pictures. Ecco trailer e trama di La camera di consiglio. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

