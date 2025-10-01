La camera di consiglio | ecco il trailer del film sul Maxiprocesso alla mafia del 1986

Comingsoon.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Diretto da Fiorella Infascelli e interpretato da Sergio Rubini e Massimo Popolizio, il film sarà presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, e uscirà al cinema il 20 novembre con Notorious Pictures. Ecco trailer e trama di La camera di consiglio. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

la camera di consiglio ecco il trailer del film sul maxiprocesso alla mafia del 1986

© Comingsoon.it - La camera di consiglio: ecco il trailer del film sul Maxiprocesso alla mafia del 1986

In questa notizia si parla di: camera - consiglio

Processo Ciro Grillo, giudici in camera di consiglio: sentenza attesa nelle prossime ore

Processo Ciro Grillo, giudici in camera di consiglio: sentenza attesa a ore, il pm ha chiesto 9 anni

Processo a Grillo jr, giudici in camera di consiglio. Attesa la sentenza

camera consiglio trailer filmLa camera di consiglio, il trailer del film sul Maxiprocesso di Palermo - Verrà presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2025 nella sezione Freestyle La camera di consiglio, il nuovo film di Fiorella Infascelli (Era ... Segnala ciakmagazine.it

camera consiglio trailer filmLa camera di consiglio, il trailer ufficiale del film [HD] - Un film con Massimo Popolizio, Sergio Rubini, Roberta Rigano, Anna Della Rosa, Claudio Bigagli. Scrive mymovies.it

Cerca Video su questo argomento: Camera Consiglio Trailer Film