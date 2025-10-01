La bufala Dop punta sulla Germania | Campagna ed eventi alla fiera Anuga

Cilentoreporter.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La mozzarella di bufala campana Dop rafforza la sua presenza in Germania. In occasione della fiera Anuga, la principale rassegna dell’agroalimentare europeo in programma dal 4 al 7 ottobre a Colonia L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it

la bufala dop punta sulla germania campagna ed eventi alla fiera anuga

© Cilentoreporter.it - La bufala Dop punta sulla Germania: Campagna ed eventi alla fiera Anuga

In questa notizia si parla di: bufala - punta

bufala dop punta germaniaMozzarella di bufala campana Dop, il Consorzio alla fiera Anuga di Colonia - In occasione della fiera Anuga, la principale rassegna dell’agroalimentare europeo in programma dal 4 al 7 ottobre a Colonia, ... Secondo adnkronos.com

MADE IN ITALY, LA BUFALA DOP PUNTA SULLA GERMANIA – (1) - In occasione della fiera Anuga, la principale rassegna dell’agroalimentare europeo in programma dal 4 al 7 ottob ... Lo riporta 9colonne.it

Cerca Video su questo argomento: Bufala Dop Punta Germania