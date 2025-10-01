La Bottega Collective a Milano | il nuovo volto dell’ospitalità di lusso globale

Immaginate un luogo in cui i confini tra accoglienza e esperienza si dissolvono, dove la tradizione incontra la creatività e l’innovazione, e ogni dettaglio diventa parte di una narrazione esclusiva. È con questo spirito che nasce a Milano La Bottega Collective, piattaforma visionaria dedicata al mondo dell’ospitalità di lusso. Non più semplici hotel, ma vere e proprie destinazioni di emozioni, in cui ogni ospite si sente compreso e valorizzato ancor prima di pronunciare una parola. Le origini e la crescita. Alla base del progetto vi è la visione di Tommaso Pacini, CEO de La Bottega, realtà che da oltre quarant’anni rappresenta un punto di riferimento internazionale nei beauty essentials di lusso. 🔗 Leggi su Panorama.it

