La Bottega Collective a Milano | il nuovo volto dell’ospitalità di lusso globale
Immaginate un luogo in cui i confini tra accoglienza e esperienza si dissolvono, dove la tradizione incontra la creatività e l’innovazione, e ogni dettaglio diventa parte di una narrazione esclusiva. È con questo spirito che nasce a Milano La Bottega Collective, piattaforma visionaria dedicata al mondo dell’ospitalità di lusso. Non più semplici hotel, ma vere e proprie destinazioni di emozioni, in cui ogni ospite si sente compreso e valorizzato ancor prima di pronunciare una parola. Le origini e la crescita. Alla base del progetto vi è la visione di Tommaso Pacini, CEO de La Bottega, realtà che da oltre quarant’anni rappresenta un punto di riferimento internazionale nei beauty essentials di lusso. 🔗 Leggi su Panorama.it
In questa notizia si parla di: bottega - collective
Trecastelli, ospitalità di lusso: da un’idea di Pacini nasce la Bottega Collective - X Vai su X
Sostenuto da Three Hills e dalla famiglia Ruffini, il progetto di Tommaso Pacini, La Bottega Collective, debutta a Milano con un evento esclusivo - facebook.com Vai su Facebook
La Bottega Collective a Milano: il nuovo volto dell’ospitalità di lusso globale - Dalla tradizione del Made in Italy all’innovazione internazionale, La Bottega Collective trasforma hotel e servizi luxury in esperienze uniche, integrando design, tessuti pregiati e beauty essentials ... Scrive panorama.it
Trecastelli, ospitalità di lusso: da un’idea di Pacini nasce la Bottega Collective - La Bottega, azienda di Trecastelli leader in prodotti e servizi per hotellerie, si trasforma in un grande gruppo internazionale ... Riporta centropagina.it