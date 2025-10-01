La Beata Madre Speranza di Gesù e la Mistica dell’Amore Misericordioso presentazione da tutto esaurito

Tutto esaurito alla presentazione di “La Beata Madre Speranza di Gesù e la Mistica dell’Amore Misericordioso”, il libro di Don Mauro Angelini e Antonino Postorino portato martedì 30 settembre all’auditorium Giovanni Paolo II di Collevalenza. Presenti don Mauro Angelini, Rettore della Chiesa del. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Collevalenza, il libro che racconta “La Beata Madre Speranza di Gesù e la Mistica dell’Amore Misericordioso”

