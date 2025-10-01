È una delle battaglie più intime e meno discusse della nostra società: il diritto a invecchiare tra le proprie mura domestiche. Per un anziano, la casa non è semplicemente un indirizzo; è la mappa dei ricordi, il contenitore di un’intera vita. Quando l’autonomia fisica inizia a vacillare, si presenta un bivio drammatico: la perdita di indipendenza o la lotta per mantenerla. Troppo spesso, si cede alla narrazione dell’inevitabile “ricovero”, trasformando l’invecchiamento in una rinuncia. Ma è proprio nel momento della massima fragilità che l’esigenza di un supporto esterno qualificato diventa un imperativo di dignità. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - La battaglia silenziosa per l’autonomia degli anziani