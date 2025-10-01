La battaglia di Pavia combattuta 500 anni fa va in vetrina e lo fa trasformando il centro in uno spazio espositivo diffuso grazie all’alleanza tra arte e commercio. Dodici negozi di corso Cavour e cinquanta tra strada Nuova e via Volturno esporranno dipinti dedicati allo scontro tra l’esercito francese guidato da Francesco I e quello imperiale di Carlo V, ma troveranno posto anche alcune fotografie scattate a febbraio in occasione della rievocazione della battaglia. "È un’occasione per celebrare la città", ha detto l’assessore al commercio Rodolfo Faldini. Tutte le opere saranno esposte da oggi alla fine dell’anno creando un legame tra cultura e città. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La Battaglia accende le vetrine dei negozi