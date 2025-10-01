La Battaglia accende le vetrine dei negozi
La battaglia di Pavia combattuta 500 anni fa va in vetrina e lo fa trasformando il centro in uno spazio espositivo diffuso grazie all’alleanza tra arte e commercio. Dodici negozi di corso Cavour e cinquanta tra strada Nuova e via Volturno esporranno dipinti dedicati allo scontro tra l’esercito francese guidato da Francesco I e quello imperiale di Carlo V, ma troveranno posto anche alcune fotografie scattate a febbraio in occasione della rievocazione della battaglia. "È un’occasione per celebrare la città", ha detto l’assessore al commercio Rodolfo Faldini. Tutte le opere saranno esposte da oggi alla fine dell’anno creando un legame tra cultura e città. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: battaglia - accende
ERC – La battaglia si accende in Galles: Aberystwyth ospita il penultimo round
Il caso Moretti accende la battaglia legale
Domani si accende il grande schermo del Cinema Aurora Malo! L’attesa è finita: “Una Battaglia Dopo L’Altra” arriva finalmente da noi. Un film che ha già conquistato la critica internazionale e che punta dritto agli Oscar 2026 . Con un cast stellare: - Leon - facebook.com Vai su Facebook
La Battaglia accende le vetrine dei negozi - La battaglia di Pavia combattuta 500 anni fa va in vetrina e lo fa trasformando il centro in uno spazio espositivo diffuso grazie all’alleanza tra arte e commercio. Come scrive ilgiorno.it
Natale accende le vetrine in centro. Ecco i negozi temporanei delle feste - È quanto spesso accade nei centri storici delle città dove, per varie ragioni, dagli affitti troppo alti all’insicurezza delle opportunità offerte dal ... Segnala ilrestodelcarlino.it