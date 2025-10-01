L Elettorale | Magi ' governo pronto a legge truffa?'
Roma, 1 ott.-(Adnkronos) - "È vero che il Governo intende approvare una legge su base proporzionale eliminando i collegi uninominali con un premio di maggioranza abnorme, tecnicamente un premio di minoranza peggiore di quello della “legge truffa”, per la coalizione che superi una soglia inferiore al 50%? Che, nelle intenzioni di Meloni, vi garantirebbe di vincere le prossime elezioni, a differenza del Rosatellum? È vero che volete introdurre sulla scheda il nome del cosiddetto 'candidato Premier', snaturando il parlamentarismo e comprimendo le prerogative del Capo dello Stato, così da supplire al fallimento del vostro premierato e per saziare, almeno temporaneamente, la bulimia plebiscitaria di Meloni? E sulle preferenze, tornerete quindi ai listoni bloccati, tanto comodi alle segreterie di partito e tanti saluti alla libertà di scelta dei cittadini?". 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: elettorale - magi
L’esito delle elezioni legislative in Moldavia è decisamente positivo. Nonostante i reiterati tentativi russi di inquinare la discussione pubblica e la campagna elettorale, gli elettori moldavi hanno confermato in modo nettissimo la scelta europeista del paese. Ora - facebook.com Vai su Facebook
Gaza: Magi, 'governo dica in Parlamento sua posizione non nei comizi elettorali' - "Vorrei che al presidente Fontana arrivasse con tutta la forza possibile la richiesta che le opposizioni hanno fatto all’esecutivo di riferire in Parlamento, perché non è ac ... Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it
Sulla nuova legge elettorale il governo si contraddice: Casellati smentisce Meloni - Come in ogni legislatura post Prima Repubblica, superato il giro di boa, iniziano le estenuanti discussioni su come cambiare il sistema di voto. Segnala fanpage.it