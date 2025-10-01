Roma, 1 ott.-(Adnkronos) - "È vero che il Governo intende approvare una legge su base proporzionale eliminando i collegi uninominali con un premio di maggioranza abnorme, tecnicamente un premio di minoranza peggiore di quello della “legge truffa”, per la coalizione che superi una soglia inferiore al 50%? Che, nelle intenzioni di Meloni, vi garantirebbe di vincere le prossime elezioni, a differenza del Rosatellum? È vero che volete introdurre sulla scheda il nome del cosiddetto 'candidato Premier', snaturando il parlamentarismo e comprimendo le prerogative del Capo dello Stato, così da supplire al fallimento del vostro premierato e per saziare, almeno temporaneamente, la bulimia plebiscitaria di Meloni? E sulle preferenze, tornerete quindi ai listoni bloccati, tanto comodi alle segreterie di partito e tanti saluti alla libertà di scelta dei cittadini?". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - L. Elettorale: Magi, 'governo pronto a legge truffa?'